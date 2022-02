380 brasileiros deportados dos EUA chegaram ao Brasil nesta semana

De acordo com a BH Airport – empresa que administra o terminal – o voo fretado chegou 13h15 vindo de El Paso, Estado do Texas

Um grupo de 187 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcou neste sábado (5) à tarde no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. Na sexta-feira, outros dois voos chegaram trazendo 193 brasileiros que estavam ilegais naquele país, totalizando 380.

Na sexta-feira, às 13h, uma aeronave vinda dos Estados Unidos aterrissou em Confins com um grupo de 92 deportados. E outro avião pousou às 16h35 com um grupo de 101 brasileiros ilegais. Somente neste início de ano, 877 brasileiros foram deportados do EUA para o Brasil.