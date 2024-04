Programa Pé-de-Meia busca reduzir evasão escolar, mas desafio vai além de garantir recursos, diz educadora

Por Giovanna Torres e Nathália Maciel Agência Ceub/Jornal de Brasília

Empregada doméstica, mulher negra e maranhense que estudou apenas até o supletivo da 8ª série, Tânia Maria, 56 anos, moradora de Planaltina (GO) precisa se deslocar todos os dias para a casa de família onde trabalha na Asa Norte.

No caso de Tânia, ela foi do Maranhão para trabalhar em Brasília no ano de 1984, há 40 anos. Ela afirma que, antes de ter o seu primeiro filho, tinha vontade de estudar. Atualmente, ela diz que já não enxerga mais sentido em voltar para escola.

O trabalho eleva a evasão da escola e também afasta do ensino médio. Um programa do governo federal chamado Pé de Meia busca garantir algum recurso para estudantes não deixarem a escola. Saiba mais sobre o programa e como participar

Tânia Maria – Foto: Arquivo pessoal

“Antes eu ia para a escola, mas acordava muito cedo para trabalhar. Quando ia estudar à noite já estava com muito cansaço. Ainda estudando engravidei e não deu mais pra voltar para a escola. Quando você trabalha na parte do dia e vai estudar a noite acaba ficando com muito sono e o desanimo vem”, afirma Tânia.

Evasão

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, 39,4% dos brasileiros entre 15 a 29 anos não estudavam.

Além disso, os últimos dados apresentados pelo Inep em 2021, mostram que durante a pandemia de Covid-19 a evasão escolar chegou a 5,9%.

No ano passado, 18,4% de pessoas brancas estudavam, percentual maior que o das pessoas pretas ou pardas, que foi de 13,2%.

Já entre pardos e negros 22,4% não trabalhavam e nem estudavam. O resultado foi superior ao dos brancos com 15,8%.

Compromisso

A diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), Berenice Darc, diz que para combater a saída de alunos da escola é necessário criar uma abordagem mais ampla e sistêmica por parte do governo e um compromisso firme por parte das autoridades para enfrentar esse desafio e trazer os alunos de volta à escola.

A diretora também cita o grande aumento da evasão escolar do ensino médio durante durante a pandemia.

“Como a escola era virtual, ou seja, fora do processo de integração dos estudantes, muitos pais sentiram na prática a necessidade dos filhos procurarem emprego”.

Ainda segundo informações do IBGE, o salário de quem conclui o ensino médio é 104% maior do que a remuneração de quem não concluiu. 520 mil jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola.

Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia, lançado em janeiro de 2024, tem como objetivo dar auxílio aos alunos do ensino médio em situação de vulnerabilidade financeira.

O projeto serve como forma de incentivo contra a evasão escolar, onde será oferecido uma poupança de R$ 200 todo mês.

Serão contemplados alunos cadastrados no Cadastro Único, com renda até meio salário mínimo renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218.

Confira os processos para receber o benefício:

Efetuando a matrícula no início de cada um dos três anos letivos, o aluno recebe R$ 200, por parcela única. Com isso, nos três anos, são R$ 600;

Comprovando a frequência no mês ou na média do período letivo, o aluno recebe nove parcelas de R$ 200. Um total de R$ 1.800 para o estudante assíduo por ano do ensino médio;

Da mesma forma, ao concluir cada ano do ensino médio, o aluno recebe uma parcela única, no valor de R$ 1.000. Contudo, o requisito é a aprovação e a participação em avaliações educacionais, e

Há também um pagamento adicional e único, no valor de R$ 200, aos alunos do 3ª ano que se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Berenice Darc, diretora do Sinpro-DF, propõe uma integração mais abrangente do Programa Pé de Meia com outras iniciativas educacionais, como programas de formação complementar, intercâmbio e incentivo às áreas de ciência e tecnologia.

“É importante que o programa estabeleça conexões com a formação dos estudantes a outros programas governamentais e também é importante garantir uma transição fluida para o ensino superior, para que os alunos não terminem o ensino médio sem acesso à faculdade.”

Supervisão por Luiz Claudio Ferreira