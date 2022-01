Primeiras doses da vacina para crianças chegam dia 13

“A previsão é que essas [20 milhões de] unidades sejam entregues no primeiro trimestre deste ano. Até o fim de janeiro, a estimativa é de 3,7 milhões”

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (05), o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de crianças entre 5 a 11 anos no plano de vacinação contra a covid-19. Segunda a pasta, o país receberá 20 milhões de doses para o grupo apenas no primeiro trimestre.

“A previsão é que essas [20 milhões de] unidades sejam entregues no primeiro trimestre deste ano. Até o fim de janeiro, a estimativa é que 3,7 milhões de doses cheguem ao pais”, diz o material divulgado.

As primeiras 3,7 milhões de doses devem chegar em três voos diferentes, sendo um por semana. O cronograma previsto é o seguinte:

13 de janeiro: primeiro voo com 1,248 milhão de doses;

20 de janeiro: segundo voo com 1,248 milhão de doses;

27 de janeiro: terceiro voo com 1,248 milhão de doses.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 20,5 milhões de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil. A expectativa é que a vacinação do grupo comece no dia 14 de janeiro.

Intervalos

Durante fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o intervalo entre as doses do imunizante será de oito semanas, ou seja, dois meses. A decisão da pasta contraria a orientação que segue na bula da vacina da Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar o grupo, que sugere um intervalo de apenas três semanas.

A a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo, justifica a mudança como uma forma de aumentar a produção de anticorpos nesse período e evitar casos adversos e reações a vacina nas crianças.

“Todos sabem que os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que em intervalo maior de três semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes. Ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um cenário epidemiológico onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário, é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo se amplie”, disse.

Vale lembrar que a dose oferecida para o grupo é ajustada e um terço menor que aquela aplicada em maiores de 12 anos. Segundo a Anvisa, para melhor indicação, os frascos dos dois imunizantes serão diferentes.