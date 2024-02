PRF apreende R$ 270 mil em eletrônicos irregulares

Entre as irregularidades, foram flagradas mercadorias sem notas fiscais e outras com documentos divergentes dos produtos transportados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último domingo (04), 155 celulares e outros aparelhos eletrônicos, com valor estimado em R$ 270 mil, na BR-020, em Simolândia (GO). A abordagem ao ônibus interestadual aconteceu durante a Operação Extremos, que visa contrabandos e descaminhos.

As equipes realizaram a abordagem ao ônibus em frente a Unidade Operacional da corporação. Entre as irregularidades, foram flagradas mercadorias sem notas fiscais e outras com documentos divergentes dos produtos transportados.

Durante a fiscalização, dois ônibus foram abordados. No primeiro veículo, um ônibus vindo de São Paulo/SP com destino a Esperantina/PI, foram encontrados celulares em embalagens sem documentação fiscal adequada. O motorista acompanhou a apreensão dos dispositivos, assinando o Termo de Apreensão, enquanto os produtos foram encaminhados à base da PRF para posterior entrega ao Depósito da Receita Federal no Distrito Federal.

Já no segundo ônibus, com destino a Irecê/BA, foram identificados dezenas de displays de celular e 35 aparelhos, totalizando um valor aproximado de R$ 67 mil em mercadorias irregulares. O motorista também participou do procedimento de apreensão e assinou o Termo correspondente, garantindo a continuidade das ações de combate ao contrabando na região.