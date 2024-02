Alimentação no carnaval: nutricionista dá dicas para manter a energia durante a folia

É importante não ingerir álcool de estômago vazio, e é bom sempre comer antes de beber. A ingestão de álcool pode favorecer o refluxo

A contagem regressiva para um dos feriados mais celebrados mundialmente está a todo vapor, e surge a pergunta: como manter a alimentação em equilíbrio durante a folia? Essa é uma dúvida comum entre os foliões, que, no corre-corre entre um bloco e outro, muitas vezes acabam deixando de lado refeições, exagerando nas bebidas alcoólicas e se rendendo às tentações da ‘comida de rua’.

Segundo a nutricionista esportiva Rayanne Marques, é crucial fazer uma refeição completa antes de cair na folia, incluindo carboidratos, proteínas, verduras, legumes e frutas, garantindo energia de forma saudável, especialmente considerando as multidões e o calor típicos do período.

“O consumo de frutas, vegetais e legumes ao longo do dia evita constipação e repõe vitaminas e minerais, o que é uma excelente alternativa, já que as festas de Carnaval acontecem tanto durante o dia quanto durante a noite. No entanto, é fundamental garantir pelo menos 8 horas de sono contínuo, pois a privação pode causar irritabilidade, perda de memória recente e desregulação hormonal”, destaca a especialista.

Com blocos muitas vezes programados para começar cedo, a nutricionista sugere iniciar o dia com um café da manhã reforçado, incluindo pães, tapioca, ovos, queijos, suco, café e frutas com alto teor de água, como melancia, melão, laranja, maçã e uva.

A hidratação também é crucial, e Rayanne alerta sobre a importância de carregar uma garrafinha de água ou água de coco. Para aqueles que planejam consumir bebidas alcoólicas, intercalar cada drink ou cerveja com um copo de água é fundamental para evitar a desidratação e aproveitar todos os dias de folia.

Por fim, a nutricionista ressalta a importância de não ingerir álcool de estômago vazio, recomendando sempre comer antes de beber. A ingestão de álcool, por si só, já pode favorecer o refluxo, e ninguém quer perder a festa ficando deitado.”