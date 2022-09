Prefeitura de São Paulo vai liberar 5.000 licenças para taxistas

Atualmente, a cidade de São Paulo com 36.176 alvarás de táxi, sendo 2.926 de mulheres. A meta é levar o número para mais de 46 mil taxistas

A Prefeitura de São Paulo vai emitir 5.000 licenças para táxis na capital paulista. O decreto com autorização para liberação dos alvarás foi publicado nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do município.

De acordo com a Setram (Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana ), taxistas com mais tempo de profissão, mulheres, condutores com deficiência e profissionais que usam carros elétricos ou híbridos terão prioridade nos alvarás.

Após o público prioritário, as licenças remanescentes serão sorteadas aos demais motoristas interessados.

A prefeitura paulista ainda vai publicar um edital com informações e regras do sorteio. Mas os interessados já podem começar a preparar a documentação (veja abaixo).

De acordo com a secretaria, os interessados em participar do sorteio devem possuir o Condutax (Cadastro Municipal de Condutores de Táxi), que é pessoal e intransferível, que habilita o motorista a exercer a atividade.

O último sorteio de alvarás na cidade foi realizado em 2015, ainda na gestão Fernando Haddad (PT), quando foram disponibilizadas 5.000 licenças na categoria táxi preto, após começar a proliferar o serviço de transporte por aplicativo.

Atualmente, a cidade de São Paulo com 36.176 alvarás de táxi, sendo 2.926 de mulheres. A meta é levar o número para mais de 46 mil taxistas no município.

*

VEJA COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO DE LICENÇAS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

500 para motoristas com deficiência

1.500 a motoristas que comprovem maior tempo em exercício na profissão de taxistas na cidade

1.500 para mulheres

1.500 para veículos com tecnologia elétrica ou híbrida

Licenças remanescentes serão sorteadas aos demais interessados

COMO OBTER O CONDUTAX

É preciso fazer Curso Especial de Treinamento e Orientação em uma escola credenciada

Clique aqui e veja listas de escolas credenciadas, que variam preços

Com o comprovante de conclusão, apresente a documentação necessária

Apresentar o pagamento do valor de expedição do cadastro (atualmente, a taxa está suspensa no caso das renovações)

O curso tem carga horária de 46 horas de aula, com preço não tabelado

O curso aborda técnicas de direção defensiva e primeiros socorros

O Condutax vale por cinco anos ou até a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

RG (original e cópia)

CPF (original e cópia) -quando constar o número no RG, fica dispensada a sua apresentação

Duas fotos tamanho 2×2

CNH profissional no município de São Paulo (original e cópia) -não será aceita quando contiver a anotação “Vedada Atividade Remunerada”

Comprovante ou declaração de residência (original e cópia)

Certidão de Distribuição de Ações Criminais na comarca da capital

Certidão de Distribuições Criminais do Departamento Execuções Criminais – SAJ PG5 (original)

Certidão da Vara de Execuções Criminais na Comarca da Capital – SIVEC – (original). Quando houver anotação nas Certidões de Execução e/ou Distribuição Criminal, deverá apresentar a Certidão de Objeto e Pé e/ou Execução Penal Explicativa (original); e

Certificado de conclusão do curso específico para condutores de táxi (original e cópia).

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Acesse o site da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/)

Clique no link Táxi do lado esquerdo da página (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/saiba_como_e_e_como_funciona/index.php?p=3875)