Prédio de três andares desaba no ES e bombeiros procuram vítimas

Um edifício de três andares desabou no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (21).

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foi acionado e iniciou as buscas por possíveis vítimas que estavam dentro do prédio do momento do desabamento. Uma mulher, com idade aproximada de 35 anos e moradora do imóvel, foi resgatada com vida por volta das 12h e levada para um hospital.

De acordo com o Coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, as informações preliminares apontam que outras quatro pessoas estão sob os escombros, incluindo uma criança.

“Estamos fazendo o trabalho de localização destas vítimas através de técnicas de busca e apoio de cães. Neste momento, estamos concentrados no resgate dessas pessoas”, afirma.

Além da vítima que foi resgatada, os militares conseguiram manter contato por voz com outra mulher que está soterrada e trabalham na retirada dos escombros.

Além dos Bombeiros, também foram acionadas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar e Defesa Civil.

De acordo com os Bombeiros, testemunhas afirmaram que ouviram um estrondo antes de o prédio desabar. Mas ainda não há informações sobre as causas do desabamento.



Outros imóveis que ficam entorno do prédio foram danificados. Os moradores das casas vizinhas tiveram deixar suas casas, que foram isoladas e serão avaliadas pela Defesa Civil.