Policiais penais federais farão paralisação por 24h

Apesar da paralisação, os policiais garantem que as unidades prisionais de segurança máxima não ficaram desprovidas

Começa amanhã a paralisação de 24h dos policiais penais federais em todo o país. A categoria está insatisfeita com a administração do secretário Nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco, anunciado por Dino.

Apesar da paralisação, os policiais garantem que as unidades prisionais de segurança máxima não ficaram desprovidas.

Além da saída de Velasco no cargo, os policiais pedem também que o governo alecere a tramitação do projeto de lei elaborado pela Federação Nacional dos Policiais Penais Federais (FENAPPF), para regulamentar a carreira. Segundo eles, o texto enviado não condiz com as tratativas feitas entre o governo, os sindicatos e a categoria.

Gentil Nei Silva, presidente da FENAPPF, afirma que a Secretaria Nacional de Políticas Penais não dá a devida atenção à categoria, já que os profissionais são ameaçados de morte durante execução do trabalho.