Polícia Rodoviária Federal registra acidentes fatais na Operação Independência 2021

A operação promovida pela Polícia Rodoviária Federal entre 3 e 7 de setembro registrou três acidentes com óbitos: um homem de 46 anos atropelado na BR 251 na segunda-feira (6) e outros dois acidentes ocorridos na terça-feira (7).

A PRF registrou também um acidente em Cocalzinho de Goiás (GO), onde uma colisão com capotamento deixou 4 vítimas feridas e uma morte. O condutor de um dos veículos estava embriagado no momento do acidente e foi preso.

O segundo acidente fatal da terça-feira ocorreu em Luziânia (GO), na BR 040. Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um VW Gol resultou na morte do motociclista, que tinha 23 anos. O condutor do carro tentou fugir, mas foi preso pela polícia. Ele passou pelo teste do etilômetro e foi constatado embriaguez de 0,62 mg/l, o dobro do índice que configura crime.

Ainda de acordo com a PRF, durante o período da operação, foram 1691 veículos fiscalizados e 2440 pessoas abordadas. As intervenções resultaram na prisão de sete condutores embriagados, além de 31 autos de infração por recusa ao teste do etilômetro. Além disso, 37 pessoas foram presas por motivos diversos e dois carros roubados foram recuperados.

Nas rodovias federais que cortam o DF, foram 50 acidentes, que resultaram em 63 pessoas feridas e três mortes, o que significou um aumento em relação ao ano passado, quando foram registrados 38 acidentes com 38 feridos e dois mortos nesta mesma época.