Polícia recupera 8 das 21 metralhadoras furtadas do Exército

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) recuperou, nesta quinta-feira (19), oito das 21 metralhadoras do Exército furtadas do Arsenal de Guerra do Quartel de Barueri (SP). As armas foram encontradas na Zona Oeste da cidade.

Na operação, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apreenderam quatro metralhadoras .50 e quatro MAGs, calibre 7,62. As primeiras têm o poder de derrubar aeronaves.

Além dessas, outras 13 armas ainda estão desaparecidas, sendo elas mais sete .50 e mais 6 MAGs, usadas para combate.

Após serem furtadas do quartel, as metralhadoras foram levadas para o Rio de Janeiro e oferecidas para facções que dominam as favelas de Nova Holanda, Complexo da Maré, Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Rocinha e Cidade de Deus. As armas seriam utilizadas e disputas entre os grupo, que se estende há quase um ano.

Segundo o G1, as armas foram recuperadas após a polícia receber informações de que elas seriam transportadas da Favela da Rocinha, em São Conrado, para Gardênia Azul. Optando por não abordarem o carro durante o trajeto pelo risco de um tiroteio, os policiais preferiram entrar na comunidade.

Suspeitos são identificados

O Exército Brasileiro identificou três militares suspeitos de facilitarem o furto das armas, no feriado de 7 de setembro. Ainda de acordo com o G1, as investigações estão afunilando cada vez mais o número de pessoas que poderiam estar envolvidas no sumiço das armas. Os três militares investigados teriam realizado a separação das armas no galpão de descarte e o transporte de carro até um local para a entrega.

Além dos diretamente ligados, os militares responsáveis pela fiscalização ou controle também serão responsabilizados e cumprirão punições disciplinares.