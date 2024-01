Polícia prende suspeito de sequestrar adolescente na zona norte do Rio

Souza é a terceira pessoa sequestrada em um período de dez dias nas proximidades do Morro do Quitungo, em Brás de Pina

CAMILA ZARUR

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um homem foi preso na quarta-feira (17) por suspeita de envolvimento no sequestro do jovem Paulo Victor Vieira Souza, 16, em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro. O adolescente foi levado por homens armados no último domingo (14), enquanto soltava pipa no bairro.

Souza é a terceira pessoa sequestrada em um período de dez dias nas proximidades do Morro do Quitungo, em Brás de Pina. A Polícia Civil investiga os casos, e a suspeita é que o mesmo grupo criminoso esteja envolvido nos desaparecimentos.

O suspeito foi detido por policiais militares no mesmo bairro em que ocorreram os sequestros. A polícia afirma que chegou até ele por meio de informações repassadas ao Disque Denúncia. O homem foi levado para a 38ª DP (Brás de Pina), onde foi autuado em flagrante, segundo a Polícia Civil.

Apesar da prisão do suspeito, ainda não há informações sobre o paradeiro do adolescente. A polícia não deu detalhes sobre a prisão em flagrante, e também não informou se o homem detido já tem advogado.

Souza foi sequestrado próximo à estação de trem de Brás de Pina. A cena foi flagrada por uma câmera de segurança.

Pelas imagens, é possível ver o momento em que o adolescente é puxado por um homem armado até uma moto. Ele então é colocado na garupa e desaparece com os criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Souza, foram sequestrados em Brás de Pina o entregador Wagner Motta Neves, 33, no dia 4 de janeiro, e Wagner Santana Vieira, 36, no dia 8. O primeiro, levado por homens armados enquanto trabalhava, continua desaparecido.

Já Vieira visitava a família, que mora no bairro, quando foi sequestrado. Dias depois, o corpo dele foi encontrado no rio São Carlos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os casos são investigados pela delegacia de Brás de Pina e pela DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros).

A família de Souza fez um protesto em frente à delegacia do bairro pedindo celeridade na investigação. A mãe do adolescente, Célia Damasceno, chegou a passar mal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não, eu não aceito essa covardia que fizeram com o meu filho. O garoto não estava fazendo nada. Por que eles fizeram isso?”, disse à TV Globo.