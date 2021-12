Polícia prende dez suspeitos de chacina com seis mortos no Ceará

As vítimas estavam em um campo de futebol quando criminosos encapuzados chegaram e atiraram no grupo

A Polícia Civil do Ceará prendeu dez suspeitos de envolvimento em uma chacina realizada na madrugada deste sábado (25) no bairro Sapiranga, em Fortaleza, capital do estado. Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas na ação. A chacina ocorreu durante uma confraternização de Natal. As vítimas estavam em um campo de futebol quando criminosos encapuzados chegaram e atiraram no grupo.

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, os suspeitos fugiram em um carro e duas motocicletas. A polícia acredita que a motivação do crime seja uma disputa entre facções criminosas rivais. Horas antes da chacina, os criminosos estiveram no local que fica próximo ao Campo do Alecrim e à EEMTI (Escola de Ensino Médio de Tempo Integral) João Nogueira Jucá e ordenaram que as vítimas saíssem de lá.

Na madrugada, o grupo voltou armado e começou a atirar em quem ficou. Houve correria. Buscando proteção, as pessoas correram para dentro das casas. Os bandidos deixaram o local logo em seguida.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, as buscas pelos suspeitos do crime envolveram agentes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e de outras três unidades. A Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social também colaborou com as investigações.

Além das prisões, os policiais fizeram a apreensão de seis pistolas calibres 380, .40 e 9 milímetros foram apreendidas. Também foram localizados dois equipamentos que transformam pistolas em rifles.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que “de acordo com as informações policiais, as vítimas, com idades entre 15 e 26 anos, foram mortas a tiros por indivíduos quando estavam em um campo, situado na região. Quatro adultos já possuíam antecedentes pelos crimes de integrar organização criminosa, associação criminosa, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e contravenção penal por perturbação do sossego alheio”.