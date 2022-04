Polícia para carro autônomo em São Francisco por dirigir com luzes apagadas

O carro então passa pela polícia e estaciona do outro lado da rua. “Bem-vindos ao futuro”, escreveu um internauta

Um vídeo publicado recentemente viralizou ao mostrar a polícia de São Francisco, na Califórnia, pedindo para que um veículo autônomo parasse por estar dirigindo sem luzes acesas de noite, quando então os oficiais tiveram uma surpresa ao perceber que o veículo também não possuía motorista.

O caso ocorreu no dia 1º de abril, e no registro, os oficiais chegam a sair da viatura duas vezes para verificar se o veículo estava mesmo andando sozinho. “Não tem ninguém. Isso é maluquice”, disse um homem que via a ação acontecendo.

O carro então passa pela polícia e estaciona do outro lado da rua. “Bem-vindos ao futuro”, escreveu um internauta que compartilhou o registro em seu Twitter. O carro autônomo pertence a Cruise, uma subsidiária da General Motors especializada no segmento.

A empresa comentou o caso em suas redes, dizendo que o veículo teve um desempenho esperado, parando em um local seguro após a abordagem dos policiais. “Nosso veículo autônomo cedeu ao veículo da polícia e, em seguida, parou no local seguro mais próximo para a parada de tráfego, conforme planejado”, escreveu a companhia também no Twitter.

Segundo o jornal The Guardian, nenhuma queixa foi registrada e o Departamento de Polícia de São Francisco não comentou o ocorrido. Carros autônomos já são relativamente comuns em cidades dos Estados Unidos, e os carros da Cruise têm permissão para circular a noite.