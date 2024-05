Polícia identifica motoristas de carros de luxo suspeitos de praticar racha em Barueri

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Delegacia de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, identificou os motoristas dos carros de luxo envolvidos no acidente ocorrido na noite de segunda-feira (20) na alameda Rio Negro, em Barueri, que causou amputação da perna da passageira de uma moto.



A Polícia Civil investiga se os dois motoristas participavam de um racha.



Em um dos endereços ligados ao motorista que atingiu a moto, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foram localizadas diversas armas, munições e documentos, que foram apreendidos.



O motorista que atropelou os passageiros da moto, ainda segundo a SSP, ficou de se apresentar na delegacia nesta quarta (22). A polícia aguarda o depoimento dele para entender a dinâmica do acidente e saber a procedência das armas encontradas em seu endereço.



O condutor do segundo veículo se apresentou na delegacia na noite desta terça (21), onde foi ouvido e liberado.



“A autoridade policial analisa as imagens de câmeras de monitoramento e realiza diligências para esclarecer toda a dinâmica do acidente”, destacou a pasta da segurança.



De acordo com os guardas-civis que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que dois veículos Mercedes-Benz estariam disputando racha quando um dos automóveis colidiu em uma motocicleta que era ocupada por um homem e por uma mulher.



Maria Graciete Alves de Araujo, 36, passageira da moto, teve a perna esquerda arrancada com o impacto.

Ela passou por cirurgia e o membro não pode ser reimplantado. Segundo a Prefeitura de Barueri, a vítima segue internada.



Os motoristas dos veículos fugiram do local sem prestar socorro.



O condutor da moto teve ferimentos leves. Aos guardas, ele disse que transportava Maria em velocidade compatível com o limite da alameda Rio Negro quando sentiu uma forte pancada que o fez cair.



Uma testemunha disse aos guardas que ambas as Mercedes estavam em alta velocidade, no que parecia um racha, quando atingiram as vítimas.



GRUPO BLOQUEIA VIA DE BARUERI EM PROTESTO



Um grupo formado por motociclistas bloqueou um trecho da alameda Rio Negro, no centro comercial de Alphaville, em Barueri, na manhã desta quarta-feira (22), em protesto contra o acidente.



Os motociclistas gritavam palavras de ordem e pediam por justiça. Eles picharam no asfalto a frase “Não pode ficar impune. Arrancou a perna.”



O protesto começou nas primeiras horas da manhã e depois de a via ser totalmente bloqueada, uma das faixas foi liberada para o tráfego, já que um congestionamento se formou na região. A ação terminou por volta das 8h30.