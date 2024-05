Voluntários encontram caixões boiando em enchente do RS

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

Caixões foram encontrados por voluntários durante resgates no bairro Harmonia, em Canoas (RS).

Voluntários gravaram o momento em que uma urna foi vista na água apoiada sob o muro de uma casa. ”Me fala como tem um caixão na Santo Antônio. Tem um caixão, gurizada, não é possível”, disse um deles.

Cerca de 16 caixões foram vistos pelo bairro desde a última sexta-feira (17). Os caixões são da Funerária Santo Cristo, que fica na rua Professores. O proprietário do local, Elisandro Nobre da Silva, disse ao UOL que sua loja foi submersa pela água.

“Com a força da água, os vidros estouraram e as urnas boiaram e saíram”, contou. O dono relatou que precisou fugir com sua família do local e não estava lá no momento em que os caixões foram espalhados. Sua casa, que ficava na frente da funerária, também foi inundada.

”No momento que eu tiver acesso, vou pegar uma caminhonete e sair para procurar, para dar o destino correto”, disse. A loja chegou a ficar apenas com o telhado para fora, e todos os materiais parecem ter sido perdidos. ”Cenário de guerra”, lamentou o proprietário.