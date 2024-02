Polícia Federal faz operação contra tráfico de pessoas

De acordo com a PF, uma brasileira teria negociado a venda de seu filho, ainda no ventre, para um cidadão português

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Federal deflagrou a operação Mater Avaritia, com o objetivo investigar e combater o tráfico internacional de pessoas, em especial a venda e a realização de procedimentos clandestinos de adoção de crianças brasileiras por indivíduos residentes em países europeus.

Durante a investigação, a PF descobriu que uma mulher brasileira, residente na cidade de Curitiba, teria negociado a venda de seu filho, ainda no ventre, para um cidadão português, tendo a mulher viajado para Portugal poucos dias antes da data do parto e dado à luz a criança em terras portuguesas. Logo após o parto, ela retornou ao Brasil e deixou a criança no país europeu.

Há indícios de que a negociação da criança e os procedimentos de adoção clandestina realizados teriam sido intermediados por uma pessoa residente na cidade de São Paulo. Por isso, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Curitiba e também no estado paulista, tendo sido apreendidos durante o cumprimento das medidas materiais que podem auxiliar na elucidação dos fatos investigados.

A investigação contou com o apoio da Interpol e da Polícia de Portugal, que realizou diversas diligências naquele país. Com base nos fatos identificados pela Polícia Federal do Brasil, foi instaurado um novo procedimento investigatório criminal pelas autoridades portuguesas, no qual os suspeitos passaram a ser também investigados pela prática de crimes relacionados ao tráfico internacional de pessoas praticados na Europa.

O bebê deixado em Portugal foi localizado ainda na maternidade e se encontra sob os cuidados das autoridades e rede de proteção à criança do país europeu.

As investigações continuam em andamento, tendo como objetivo a identificação de outras pessoas que possam ter de alguma forma participado ou auxiliado na negociação e encaminhamento do bebê brasileiro para Portugal, bem como na identificação de outras negociações semelhantes envolvendo crianças brasileiras, que possam ter sido intermediadas pelo grupo criminoso investigado.

O nome da operação, “Mater Avaritia”, faz referência a atitude de mães que, por ganância, acabam por negociar e vender os próprios filhos.