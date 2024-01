Polícia apura se tachinhas foram misturadas à ração de animais de rua

Polícia diz ouvir testemunhas e incentiva denúncias. Caso é apurado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que já realizou diligências

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se tachinhas foram misturadas propositalmente à ração de animais de rua em Copacabana.

Polícia diz ouvir testemunhas e incentiva denúncias. Caso é apurado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que já realizou diligências no local. Em nota, a polícia também incentivou que casos do tipo sejam relatados por meio do Disque

Denúncia (número 1746), com anonimato garantido.

As tachinhas foram encontradas misturadas à ração por uma moradora do bairro. À TV Globo, Morgana Bernabucci disse que estava passando na rua Francisco Otaviano no sábado (20) quando viu uma lâmina de um barbeador solta em meio à ração. Ao se aproximar, ela viu as tachinhas.

Moradora denunciou caso nas redes sociais. “Eu entendi que propositadamente colocaram ali, porque não cairia por acaso com a ponta virada para cima”, disse Bernabucci em entrevista ao programa Bom Dia, Rio.

Para secretário de Proteção e Defesa dos Animais Rio, caso é criminoso. Ao saber da denúncia, Flávio Ganen disse ter acionado a polícia, que foi ao local colher provas e pedir acesso a imagens de câmeras de segurança de prédios no entorno.

Crime de maus tratos prevê até 5 anos de prisão. Secretário apontou a lei 14.064, de 2020, que aumentou as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se trata de cão ou gato.