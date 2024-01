Desparasitação: saiba quando fazer!

Depois das férias com praia, piscina, passeios e parquinho, como está a sua saúde? Especialistas recomendam fazer a desparasitação

Não é de hoje que o termo desparasitação está em alta. Mas, o que é isso? De acordo com a farmacêutica e CEO da Quality farmácia de manipulação, esse processo consiste na eliminação de parasitas que estão no corpo humano com o objetivo de prevenir infecções e melhorar a saúde em geral.

O nutricionista Omar de Faria Neto explica que os protocolos de desparasitação para tratamento e controle, normalmente consistem em uma avaliação médica para orientar um diagnóstico adequado e medicação específica para a eliminação da infestação.

“Ainda, pode ser feito um ajuste na dieta, já que com a alimentação equilibrada pode auxiliar no processo de eliminação de parasitas e a orientação de adoção de medidas de higiene rigorosa, tanto pessoal quanto ambiental, que deve ser mantida durante e após o tratamento com o objetivo de evitar reinfecções”, afirma Omar

A farmacêutica Flávia Ribeiro, afirma que os sintomas mais comuns nas parasitoses. “Eles são: dores abdominais, diarreia, náuseas e/ou vômitos e excesso de produção de gases. Também podem causar anemia, coceira no ânus, diminuição do apetite e sangue nas fezes”, alerta.

Quer saber como evitar, Omar ensina 4 hábitos que ajudam a evitar as parasitoses: