PM mata quatro homens em Salvador durante ocorrência

Policiais militares mataram quatro homens em Salvador na noite de sábado, dia 19. Todos eles estavam dentro de um carro e, segundo a PM, atiraram contra os agentes quando os policiais tentavam fazer uma abordagem. Entre o fim do mês passado e a primeira semana deste mês, mais de 30 pessoas foram mortas em ações da polícia em cidades da Bahia, Estado que registrou o maior número absoluto de óbitos dessa natureza no ano passado.

Segundo a Polícia Militar, a ação no sábado aconteceu quando equipes dos Batalhões de Polícia de Choque (BPChq) e de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) faziam rondas pelo bairro de Pituba, em Salvador, atrás de um veículo com suspeitos de cometerem crimes na localidade de Boca da Mata.

“Durante a tentativa de abordar os ocupantes do veículo, os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais. Houve o revide e, após a troca de tiros, quatro homens foram encontrados feridos, sendo imediatamente socorridos para o HGE (Hospital Geral do Estado), onde não resistiram aos ferimentos”, informou a PM, em nota.

Ainda de acordo com a corporação, com os suspeitos foram encontradas quatro pistolas, – duas de calibre .40, uma 380 e uma 9mm, todas com numeração raspada -, além de 133 munições de diversos calibres. O veículo era roubado e tinha placa clonada.

Dados divulgados no mês passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 1.464 pessoas morreram em confronto com a polícia baiana em 2022. No período de um ano, a taxa subiu de 9,5 para 10,4 por 100 mil habitantes. No País, os indicadores de letalidade policial registraram queda, de 6.524 para 6.430.

Estadão Conteúdo