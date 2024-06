Piloto morre após queda de avião biplano no aeroclube de Bauru

JOÃO PEDRO FEZA

SANTOS, SP (FOLHAPRESS)

O piloto Igor Reis morreu carbonizado na manhã desta segunda-feira (10) após seu avião biplano Barão Vermelho cair no Aeroclube de Bauru. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio.



Neste domingo (9), ele havia sido uma das principais atrações do evento anual “Arraiá Aéreo”, promovido pelo senador Marcos Pontes (PL-SP), que nasceu na cidade.



De acordo com a polícia, o avião teria caído de bico na pista. Acionado, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já investiga as causas do acidente.

Nascido em Mogi Mirim, no interior paulista, Reis era conhecido por recriar cena do filme “Top Gun” que mostra o ator Tom Cruise em uma moto ao lado de um avião em alta velocidade.



Foi essa a apresentação promovida por Reis no domingo em voo rasante -a exemplo do que já fizera, com êxito, na edição do ano passado.



Integrante da esquadrilha Acro, Reis pilotava o modelo PP-XNB Acro Sport 2 em suas exibições. Ele trabalhava com tecnologia de informação, e tinha a aviação esportiva como hobby.



A morte do piloto causou repercussão nas redes sociais. “Infelizmente é verdade. Nossos sentimentos à família e amigos”, postou o perfil Rasantes BR.



A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), lamentou a morte e disse que o piloto era experiente.