PF prende passageiros que engoliram cápsulas com droga

POST PATROCINADO

Quando receberem alta médica, todos serão encaminhados à Justiça Federal, onde poderão responder por tráfico internacional de drogas

No último sábado (20), a Polícia Federal que atua no Aeroporto Internacional de São Paulo prendeu, em ações distintas, quatro brasileiros tentando embarcar para a França com cocaína.

Os agentes prenderam duas mulheres que pretendiam embarcar para Paris, na França, transportando cocaína na forma de cápsulas. A droga foi engolida pelas suspeitas, e por isso, elas foram conduzidas ao hospital público, para que pudessem expelir a substância de forma segura.

Momentos após esta ação, mais dois passageiros, ambos brasileiros, que viajariam no mesmo voo, foram flagrados em condição semelhante e conduzidos ao hospital.

Assim que receberem alta médica, todos serão encaminhados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.