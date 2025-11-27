PF prende duas pessoas por extração ilegal de areia em Itapiúna-CE

A Polícia Federal prendeu em flagrante duas pessoas nesta quarta-feira (26/11), durante fiscalização ambiental às margens do Rio Choró, no distrito de Caio Prado, município de Itapiúna, no Ceará. A ação investigava extração ilegal de areia em área sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM).

No local, foram encontrados dois caminhões e uma retroescavadeira em operação. Quatro pessoas foram conduzidas para prestar esclarecimentos, e aproximadamente 13 metros cúbicos de areia foram devolvidos ao leito do rio. Além disso, foram apreendidos um trator de esteira e dois caminhões-caçamba.

A conduta configurou crimes previstos na Lei de Crimes Contra a Ordem Econômica (Lei 8.176/91) e na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

Foto: Divulgação/PF