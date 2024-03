PF encontra mais de R$ 14 mi em parede no Paraná

A quantia exata ainda não foi contabilizada, mas as estimativas indicam que ultrapasse os US$ 3 milhões

Ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, revela milhões de reais escondidos dentro de uma parede falsa em uma residência. A quantia exata ainda não foi contabilizada, mas as estimativas indicam que ultrapasse os US$ 3 milhões, equivalente a R$ 14,8 milhões na atual conversão.

Batizada de “Follow the Money”, a operação teve como base o estado do Paraná, mais precisamente no bairro de Barigui, região nobre de Curitiba, onde a residência em questão foi alvo das investigações.

De acordo com informações da Receita Federal, um empresário com ligações no ramo de transportes, construção e aluguel de máquinas pesadas na capital paranaense é apontado como o líder da organização criminosa. Apesar de sua identidade não ter sido revelada, ele já havia sido preso anteriormente por envolvimento em tráfico internacional de entorpecentes, utilizando documentos falsos como estratégia para evitar detecção.

Ao longo das investigações, as autoridades federais identificaram duas remessas adicionais de cocaína relacionadas ao mesmo grupo criminoso, totalizando 1,5 tonelada da droga.

A Receita Federal também informou que o empresário líder do grupo se valia de dezenas de pessoas e empresas “laranjas”. Em sua estratégia, alguns veículos de luxo eram adquiridos em nome destes “laranjas”.

Além disso, imóveis destinados para uso pessoal eram comprados em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, responsáveis pela aquisição de ao menos três propriedades de luxo em Curitiba, utilizadas como residência pelo empresário.

Para dar credibilidade à operação, um contador ligado aos criminosos estava envolvido, elaborando declarações de faturamento para as empresas associadas ao líder da organização, apesar da ausência de prestação de serviços ou registros de vendas de mercadorias.