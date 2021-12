PF diz que Anvisa foi vítima de ameaça

O delegado responsável pelo caso, afirmou que “restou claro” que o email seria mais que uma ameaça e “ocasionou considerável temor nas vítimas”

“Deixando bem claro para os responsáveis de cima para baixo: quem ameaçar, quem atentar contra a segurança física do meu filho, será morto”. Quem escreveu isso foi o paranaense Douglas Bozza. Ele encaminhou o email para diretores da Anvisa por causa da obrigação da vacinação contra Covid para crianças. A Polícia Federal concluiu que homem cometeu crime de ameaça.

A investigação foi aberta em outubro e concluída no mês passado. Na época, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) começava a discutir a vacinação de crianças a partir de 5 anos.

A agência voltou a ser alvo de ataques depois de aprovar a imunização da faixa etária. Até mesmo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que pediu os nomes dos servidores responsáveis pela decisão.

O delegado responsável pelo caso, afirmou que “restou claro” que o email seria mais que uma ameaça e “ocasionou considerável temor nas vítimas”.

“Tal ameaça se torna, ainda mais preocupante para as vítimas, em virtude do atual momento pandêmico que o país atravessa, aliado à polarização político-ideológica que se espraia no terreno das ciências, tornando simples factoides em verdades absolutas, a serem defendidas com o próprio sangue, se for entendido como necessário”, concluiu o delegado