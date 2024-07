PF desmantela organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas

Nesta terça-feira (2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Terra Fértil com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas e promover a descapitalização patrimonial dos envolvidos. A operação abrange os estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás.



Aproximadamente 280 policiais federais estão envolvidos na operação, cumprindo 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram executadas medidas cautelares como sequestro de bens e bloqueio de contas. Todas as ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte.



As investigações revelaram uma complexa rede de indivíduos interconectados, alguns associados a uma conhecida facção criminosa. O grupo incluía um narcotraficante internacional e diversas pessoas físicas e jurídicas que participavam de uma série de delitos para ocultar e dissimular o patrimônio obtido por meio do tráfico de drogas.



O narcotraficante, já investigado anteriormente pela PF, estava envolvido no envio de cocaína para diversos países da América do Sul e Central, com destaque para os cartéis mexicanos. A organização criava empresas de fachada, sem registro de empregados no sistema CAGED, e adquiria imóveis e veículos de luxo em nome de terceiros. Os sócios dessas empresas frequentemente não possuíam vínculos empregatícios há anos e alguns até recebiam auxílio emergencial.



Foi constatado que algumas das empresas envolvidas realizavam transações com negócios no ramo de criptomoedas e outras atividades não relacionadas ao seu setor, sugerindo que esses investimentos eram usados para mascarar a origem ilícita dos valores. Estima-se que o montante movimentado ilegalmente pela organização criminosa ultrapasse R$ 5 bilhões em pouco mais de cinco anos.