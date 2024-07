‘Apoio Geraldo Jr. à Prefeitura de Salvador pois ele é do nosso grupo político’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que apoia Geraldo Júnior (MDB) como pré-candidato à prefeitura de Salvador (BA), durante entrevista à Rádio Sociedade, nesta terça-feira, 0. “Eu apoio, porque o Geraldo Júnior é o candidato do nosso grupo político”, disse Lula. Em seguida, o presidente lembrou que o pré-candidato do MDB era o vice do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). “Eu apoio porque o PT governa a Bahia há quase 20 anos e nunca governou a cidade.”

Na sequência, Lula relembrou que a única experiência do seu campo político na Prefeitura de Salvador foi com Lídice da Mata (PSB) e disse que gostaria que Geraldo Júnior tivesse a mesma oportunidade. “Eu fico torcendo para o Geraldo Júnior ser prefeito”, reiterou. “Fico torcendo para que o Geraldo tenha sorte. Se ele for eleito, Salvador vai ter uma nova experiência administrativa.”

Na segunda-feira, dia 1º, Lula dividiu palanque com Geraldo Júnior em Salvador, mas não fez menção ao emedebista em seu discurso. O ex-vice-governador lançou a sua pré-candidatura sem a presença do presidente da República.

Geraldo Júnior deve enfrentar Bruno Reis (União Brasil), atual prefeito que tenta a reeleição com o apoio de ACM Neto e do grupo político chamado de “carlismo”.