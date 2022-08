PF deflagra operação para combater organização criminosa formada por milicianos

A Polícia Federal deflagrou a operação DINASTIA, cujo objetivo é desarticular organização criminosa formada por milicianos no RJ

Na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Federal, em ação conjunta com o GAECO/MP/RJ, deflagrou a operação DINASTIA, cujo objetivo é desarticular organização criminosa formada por milicianos com atuação na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem 23 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, todos na região da Zona Oeste, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado da Capital.

Os mandados têm como alvos as lideranças da milícia. Um desses líderes foi preso num hotel de luxo na cidade de Gramado/RS.

Durante as investigações, foi possível constatar intensa articulação e planejamento minucioso para prática de homicídios de inúmeros membros de milícia rival, entre outras vítimas.

Os suspeitos são investigados por organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, além de extorsão e corrupção.