PF apreende droga ocultada em fornos no Aeroporto de Fortaleza

a carga, que tinha como destino a cidade de Praia, em Cabo Verde, foi apontada como suspeita pelos cães farejadores.

Uma carga contendo quatro fornos industriais recheados de cocaína, foi apreendida pela Polícia Federal, na tarde desta terça-feira (12), no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza. A droga estava ocultada em tubos soldados no interior dos fornos industriais.

De acordo com a polícia, a carga, que tinha como destino a cidade de Praia, em Cabo Verde, foi apontada como suspeita pelos cães farejadores, durante fiscalização de rotina. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga ocultada.

Os responsáveis pelo tráfico internacional de drogas serão investigados e podem responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, com pena de até 25 anos de reclusão.