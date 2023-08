PF apreende 70kg de cocaína em Guarulhos no final de semana

Os presos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas

Em ações distintas ocorridas entre os dias 25 e 28, a Polícia Federal apreendeu sete passageiros de voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos. Juntos, eles portavam mais de 70 quilos de cocaína nas bagagens e corpo.

Na sexta (25), uma brasileira que pretendia embarcar em voo para o Catar foi presa transportando 10 quilos de cocaína dentro de embalagens de café.

Já no sábado (26), outra brasileira foi presa ao desembarcar de voo vindo da cidade de Santiago, no Chile. A suspeita havia deixado o Brasil com destino a Nova Zelândia, em voo com conexão no Chile, mas ao desembarcar foi impedida de seguir viagem, retornando ao Brasil. A mulher transportava 5 quilos de cocaína em fundos falsos de suas malas.

Neste mesmo dia ocorreram mais duas prisões. Um homem, nacional da Nigéria e que já havia sido preso por tráfico de drogas neste aeroporto, foi flagrado pelos policiais federais tentando embarcar para o Catar com quase 12 quilos de cocaína dentro de embalagens de chá. Em outra ação, uma brasileira, que pretendia embarcar para a França, foi presa com mais de um quilo da mesma droga oculto nas palmilhas de tênis, sutiã e em um volume introduzido no corpo.

No domingo (27), duas ações realizadas pelos policiais federais junto aos balcões de check-in de voo para o Catar resultaram na prisão de dois passageiros. Com uma mulher, nacional de Angola, os policiais apreenderam 25 quilos de cocaína em fundos falsos encontrados em sua bagagem. A suspeita teria como destino final de sua viagem a cidade de Luanda, em Angola. A outra prisão foi realizada pelos policiais federais com o auxílio de cães farejadores. Na mala da passageira, nacional da Malásia e que viajaria para seu país natal, foram encontradas embalagens de barras de chocolate contendo 9 quilos de cocaína.

Por fim, na madrugada de hoje (28), um homem nacional da Malásia foi preso pelos policiais federais transportando quase 10 quilos de cocaína, também ocultos dentro de embalagens de barras de chocolate. O suspeito iria para o Catar.

