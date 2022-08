Patrimônio de Lira mais do que dobra em quatro anos

Escrituras do negócio, no município de São Sebastião, afirmavam que os direitos de herança sobre imóveis rurais custaram R$ 728 mil

Felipe Bächtold

São Paulo, SP

O patrimônio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mais do que dobrou nos últimos quatro anos, segundo informou o deputado em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral.

Em 2018, Lira, que é agropecuarista, disse possuir um total de bens de R$ 1,7 milhão (ou R$ 2,2 milhões corrigidos pela inflação do período). Em sua ficha de candidato deste ano, publicada no site da Justiça Eleitoral nesta terça-feira (9), a soma do patrimônio dele passou para R$ 5,965 milhões.

Parte dessa diferença se deve a uma casa que passou a ser declarada pelo candidato no valor de R$ 1,2 milhão.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada no último fim de semana mostrou que documentos assinados em um cartório no interior de Alagoas indicam que Lira deixou de declarar à Justiça Eleitoral em 2018 a compra de direitos sobre duas fazendas adquiridos de um grupo de herdeiros no início daquele ano.

Escrituras do negócio, no município de São Sebastião, afirmavam que os direitos de herança sobre imóveis rurais custaram R$ 728 mil (ou R$ 955 mil corrigidos pela inflação do período). Isso equivale a mais de 40% do que ele havia declarado à Justiça Eleitoral quatro anos atrás.