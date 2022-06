Parlamentares criam frente para defender Carnaval de rua em SP

A Prefeitura de São Paulo confirmou na segunda-feira que o “Esquenta de Carnaval” vai ocorrer entre os dias 16 e 17 de julho

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, na noite de terça-feira (6), a criação de uma frente parlamentar em defesa do Carnaval de Rua. A iniciativa foi uma proposta da Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL, para que os parlamentares “atuem como mediadores do diálogo entre o poder público e o setor”.

A Prefeitura de São Paulo confirmou na segunda-feira que o “Esquenta de Carnaval” vai ocorrer entre os dias 16 e 17 de julho, e abriu a licitação de patrocínio no valor mínimo de R$ 10 milhões. O prazo para inscrição vai até o dia 17 deste mês.

A covereadora do mandato coletivo do PSOL, Paula Nunes, afirma que, “com a aprovação da Frente Parlamentar nós queremos, já para este Carnaval de julho, pressionar a prefeitura para garantir a festa, com ou sem patrocinadores privados”.

Ela diz ainda que a proposta da frente parlamentar também é de formulação de propostas para as próximas edições da festa de rua na capital paulista.