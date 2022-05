Palácio de Buckingham envia carta em nome da Rainha Elizabeth II para alunos mineiros

Anteriormente, estudantes haviam mandado correspondência à rainha em homenagem ao seu Jubileu de Platina

No 1º ano do ensino médio, os alunos do Colégio Darcília Coimbra, no município de João Pinheiro (MG), ficaram eufóricos ao receber uma carta vinda diretamente do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, assinada em nome da rainha Elizabeth II. A correspondência foi uma resposta à carta mandada pelos alunos como forma de parabenizá-la pelos seus 70 anos de reinado (Jubileu de Platina) e desejando que a monarca se recuperasse da Covid-19 –à época, ela estava contaminada.

O processo, que parecia um sonho distante para os alunos, foi rápido. Os estudantes escreveram a carta e o professor Márlon Marques Melgaço, que coordenou o envio e cuidou da tradução e do envio, em março. No dia 23 de maio, a resposta já estava com os alunos do colégio.

Márlon, que leciona Filosofia na escola, estava ensinando sobre regimes políticos e formas de governo para os alunos quando sugeriu a produção da carta. Ele comenta que a ideia surgiu diante do interesse deles pela monarquia britânica.

A aluna Ana Clara Silva, que fez parte da produção da carta, diz que, de início, os estudantes acharam a ideia do professor muito criativa, mas não imaginaram que chegaria à rainha. Márlon havia explicado que, se não fosse escrita de forma correta, nem chegaria a ser lida pelo palácio. Porém, a empolgação dos alunos e o incentivo do docente foram estímulos suficientes para todos toparem e assinarem a correspondência.

A carta da Rainha

A correspondência veio nominada aos alunos, endereçada ao colégio e, traduzida, contém os seguintes dizeres:

“Para: estudantes do Darcília Coimbra College

A rainha deseja que eu escreva e agradeça a carta que vocês enviaram à Sua Majestade por ocasião de seu Jubileu de Platina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A rainha ficou feliz em ouvir isso de vocês e, embora incapaz de respondê-los pessoalmente, sua majestade apreciou muito as coisas agradáveis que vocês disseram.

Devo agradecer novamente sua mensagem de bons votos à rainha neste ano de seu Jubileu de Platina.

Mary Morrison – Dama de companhia – 20 de abril de 2022 ”

Resposta da Rainha Elizabeth II aos estudantes brasileiros / Foto: Divulgação

As reações do Colégio

O professor de Filosofia comenta que, depois de receberem a carta do Palácio, os alunos aumentaram a admiração pela rainha, que, na opinião dele, é um símbolo de democracia, liberdade, de respeito às leis, de livre imprensa e estabilidade (de respeitabilidade das instituições). “Tudo que o Brasil precisa”, em suas palavras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Professor deve fomentar os sonhos dos alunos e sempre mostrar como realizá-los. A alegria dos meninos me contagiou, me deixou animado. E todos perceberam que podem fazer parte do sonho real, que tudo pode ser real.”, declara Márlon.

Alunos do Colégio Darcília Coimbra, no município de João Pinheiro (MG), posam com a carta que receberam da Rainha Elizabeth II. Foto: Divulgação

Julia Brasil Couto, estudante que aderiu à ideia rapidamente, compartilhou à CNN quais foram os sentimentos ao receber a carta. Em nome dos alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio Darcília Correia, diz: “ficamos muito felizes e muito contentes com a cartinha que recebemos diretamente do castelo da Inglaterra. Isso porque nós admiramos bastante o ofício da rainha e a liderança dela, que foi uma das mais conhecidas durante toda a história. E, além disso, também tem o fato de que ela representa a modernidade do império britânico.”

Maria Clara Xavier, também do 1º ano, encerra o assunto com uma afirmação positiva: “senti, com esse gesto, que tudo é possível. Basta acreditar , como nosso professor fez. Se fizermos algo bom, alguém olhará por nós, não importa o quão pequenos somos. A escola nos incentiva a isso, a sermos pessoas boas.”

*Com informações da CNN