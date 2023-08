Operação da PF combate tráfico internacional de pessoas

Três ordens de busca e apreensão estão sendo executadas nas residências de indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico

Nesta manhã de segunda-feira (28), a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Correntes Invisíveis, visando combater o crime de tráfico internacional de seres humanos.

Três ordens de busca e apreensão estão sendo executadas nas residências de indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico, localizadas nas cidades de Fortaleza (CE), Caucaia (CE) e Carpina (PE). Estes mandados foram emitidos pela 12ª Vara da Justiça Federal.

A investigação realizada pela Polícia Federal trouxe à tona evidências de um esquema de recrutamento de mulheres no estado do Ceará, com a finalidade de explorá-las sexualmente na Itália. Este esquema inclui a exploração das vítimas para fins sexuais, divulgando seus perfis em sites italianos, bem como submetendo-as a trabalhos forçados, privação de alimentação, acúmulo de dívidas insuperáveis e ameaças utilizando armas de fogo por parte dos suspeitos para coagi-las.

As diligências estão sendo conduzidas nas residências dos indivíduos sob investigação, buscando esclarecer as responsabilidades dos envolvidos e identificar outras pessoas que possam ter sido vítimas deste esquema criminoso.