Ônibus bate em caminhão e deixa feridos

Veículo saiu de Governador Valadares-MG com destino a Guarapari-ES. Caminhão estava parado na pista, e o motorista do ônibus não conseguiu desviar

Um ônibus de saiu de Governador Valadares-MG com destino a Guarapari-ES colidiu contra um caminhão nesta quarta-feira (13). Pelo menos cinco pessoas ficaram gravemente feridas.

O ônibus partiu às 22h de terça (12), com 35 passageiros. Próximo à Venda Nova do Imigrante-ES, o motorista viu um caminhão parado, ocupando parte da pista, mas não conseguiu desviar, uma vez que outros veículos vinham na direção contrária.

As vítimas foram levadas para um hospital de Venda Nova do Imigrante-ES. A Polícia Rodoviária Federal afirma que são seis pessoas feridas com gravidade; já a empresa Gontijo, responsável pelo ônibus, contabiliza cinco feridos. A identidade dos acidentados e o real estado de saúde deles não foram informados.

A pista chegou a ficar completamente interditada no sentido Vitória-ES.