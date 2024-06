Ônibus bate em árvore e deixa 18 feridos na zona sul de São Paulo

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um ônibus municipal se chocou com uma árvore às 16h56 desta sexta-feira (7) na altura do número 100 da rua Bom Pastor, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, deixando 18 machucados, quatro com ferimentos moderados e 14, leves.

Para atender o acidente, ocorrido ao lado do Museu do Ipiranga, o Corpo de Bombeiros designou 13 viaturas, sendo três de suporte avançado, e outras três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a corporação, três pessoas sofreram sangramentos na cabeça e dores no tórax. Uma mulher foi levada para o hospital Cruz Azul, no Cambuci, com suspeita de traumatismo cranioencefálico. Um homem, com ferimento na cabeça, foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital Saboya, no Jabaquara.

E um terceiro foi atendido no local pela equipe do Samu.

O motorista, que ficou preso nas ferragens do veículo, que teve sua frente totalmente destruída no impacto, foi resgatado pelos bombeiros e atendido pelo Samu. Não há mais detalhes de seu estado clínico.

O ônibus da viação Transunião fazia a linha 476G/10 – Jardim Elba – Ibirapuera. A perícia da polícia já iniciou a investigação para descobrir a causa do acidente.

Durante o resgate, a rua foi interditada e as demais linhas que passam por ali foram desviadas. No início da noite, a via já havia sido liberada.