ONG realiza exposição de fotos de mulheres que conviveram com câncer

A campanha terá início em 30 de setembro e trará quadros e totens de mulheres que conviveram com a doença

A ONG Recomeçar Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília fará exposições pelo Distrito Federal, em prol de conscientizar a população sobre o câncer de mama. A campanha que terá início em 30 de setembro, tem como maior objetivo contar a história de oito mulheres que superaram o câncer de mama e alertar as demais para a prevenção da doença.

A exposição da ONG que já é uma tradição e costuma dar início as campanhas de outubro rosa em Brasília, terá exposição de fotos em quadros e totens, que serão exibidos no Palácio do Buriti, Senado Federal e Câmara Legislativa.

No dia em que é comemorado o dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, em 19 de outubro, a campanha conta também com a projeção de frases de conscientização sobre a data comemorativa, no Congresso Nacional, das 19h às 22h.

De acordo com a presidente da associação, Joana Jeker, 44 anos, a ideia do projeto é focar nos nos diferentes tipos de câncer de mama. “Este ano queremos fomentar a educação e saúde das pessoas, então, na exposição, cada mulher vai falar o subtipo molecular do câncer que teve, porque cada mulher passa por uma situação diferente da outra”, explica.

Recomeçar

Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, instituída em 23 de agosto de 2011, sediada em Brasília/DF, no HRAN – Hospital Regional da Asa Norte, é uma organização social sem fins lucrativos, com finalidade assistencial e de prevenção à saúde. Desenvolvemos um trabalho diretamente voltado à mulher que teve câncer de mama.

A equipe possui uma parceria institucional com o legislativo (Congresso Nacional e Câmara Legislativa do DF) e o executivo (Secretaria de Estado da Mulher) para realização de ações durante o Outubro Rosa.

Confira a Programação

Palácio do Buriti– 30/09 a 15/10

Câmara Legislativa do DF– 18/10 a 29/10 totens

Senado (Espaço Senado Galeria- quadros)– 04 a 29/10