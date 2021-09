Apresentadora faz festa fabulosa de 15 anos para filha com direito a atração musical especial

Karol Veiga fez uma super festa para a filha, Manuela, no Country Clube de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio

Após ter que reagendar a festa por conta da pandemia de Covid-19, Karol Veiga conseguiu finalmente realizar o sonho da filha. Manuela fez 15 anos e ganhou uma festa gigante de dar inveja em qualquer debutante. O evento aconteceu no Rio e contou com a atração musical especial.





A apresentadora e influenciadora digital, que fez sucesso ao lado de Zilú Camargo e Adriana Sorrentino no programa “Assim Somos”, organizou a festa dos sonhos da filha e garantiu que todos os protocolos sanitários foram seguidos para garantir proteção e muita alegria a Manuela e todos os convidados.





Para animar o evento, a apresentadora contou com o músico MC Du Black, que é seguido por mais de 250 mil pessoas no Instagram e amigo íntimo de várias celebridades, como Camilla de Lucas, Jojo Toddynho, entre outros



“A festa estava planejada e toda organizada desde 2019, mas em 2020 cancelamos devido à crise sanitária que enfrentamos, nesse período também minha mãe faleceu. Foi um momento muito difícil. Fiz questão de manter a festa porque minha mãe ajudou organizar, a avó da Manuela cuidou de cada detalhe antes de partir”, afirma Karol.



Antes da festa, Manu Veiga ainda ganhou uma viagem para Gramado, feita no mês agosto, para fazer a sessão de fotos da debutante. O tema das imagens e da festa foi “inverno” e reuniu familiares e grandes amigos da garota.