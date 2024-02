OMS: surto de dengue no Brasil faz parte de aumento em escala global

Tedros lembrou que o fenômeno El Niño vem contribuindo para o aumento de casos de dengue no Brasil e no mundo

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, nesta quarta-feira (07), que o surto de dengue registrado no Brasil faz parte de um grande aumento de casos de dengue em escala global. Segundo ele, que está visitando o país, foram relatados, em 2023, 500 milhões de casos e mais de 5 mil mortes em cerca de 80 países de todas as regiões, exceto a Europa.

Durante a cerimônia de lançamento do programa Brasil Saudável, Tedros lembrou que o fenômeno El Niño, associado ao aumento das temperaturas globais, vem contribuindo para o aumento de casos de dengue no Brasil e no mundo. O diretor-geral da OMS comentou ainda a vacinação contra a doença e disse que o país tem uma capacidade gigantesca de produção de insumos desse tipo.

“O Brasil está fazendo seu melhor. Os esforços são em interromper a transmissão e em melhorar o controle da doença”, disse. “Temos a vacina e isso pode ser usado como uma das ferramentas de combate”, completou.

As informações são da Agência Brasil