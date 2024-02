Suspeito de fraudes cibernéticas com atuação em sete estados e no DF é preso no Ceará

O grupo criminosos teria gerado, com as fraudes, um prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 milhões a uma instituição financeira

Um dos suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas com atuação em sete estados e no Distrito Federal, foi preso preventivamente no Ceará com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O grupo teria gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 milhões aa uma instituição financeira.

Além do Ceará e Santa Catarina, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos estados da Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e no Distrito Federal. A ação fez parte da Operação Takedown, deflagrada nesta quarta-feira (07/02) pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e pela Polícia Civil catarinense.

A Operação visa desarticular uma suposta organização criminosa com atuação nacional e especializada em invasões de sistemas bancários através de um ataque cibernético denominado “ataque lógico”.

A investigação

A investigação teve início após a prisão dos responsáveis pelo roubo seguido de sequestro de duas gerentes que trabalhavam em uma instituição financeira, na cidade de Blumenau/SC, em 20 de setembro de 2022.

O crime teria sido praticado com o intuito de roubar os notebooks das vítimas. Os equipamentos teriam sido previamente encomendados pela suposta organização criminosa investigada para viabilizar as invasões e subtração de valores da instituição financeira, cujo prejuízo foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

O MPSC identificou, durante as investigações, a estrutura do grupo criminoso. O grupo organizava invasões no sistema operacional do banco e realizava as transações criminosas, conhecidas como “ataque lógico”. Três ex-colaboradores da instituição financeira prejudicada também foram presos por supostamente auxiliarem no cometimento dos crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os integrantes do suposto grupo criminoso têm um histórico de cometimento de crimes e fraudes digitais, sendo que alguns deles também praticaram delitos cibernéticos contra a Previdência Social.