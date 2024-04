OAB Goiás promove roda de conversa sobre Recuperação Judicial do Produtor Rural

Na próxima segunda-feira (29), a partir de 18h, o auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás (ESA-GO), localizado no Setor Sul, em Goiânia, será palco de um evento que promete esclarecer dúvidas e debater a Recuperação Judicial do Produtor Rural. O encontro contará com a participação de renomados especialistas, como Henrique Esteves, sócio-proprietário do escritório Alencar Lopes Esteves Sociedade de Advogados.

“Será uma oportunidade ímpar para discutir os desafios e as soluções jurídicas para os produtores rurais diante das adversidades enfrentadas no campo. É um tema relevante e que merece toda a atenção do setor”, explica Henrique Esteves, advogado especialista em direito empresarial.

Além de Henrique Esteves, o evento também recebe a presença de Andrea Grego, superintendente Jurídica do Itaú Unibanco, juízes e advogados especializados no assunto. A iniciativa ganha ainda mais destaque diante dos problemas climáticos que afetaram a safra atual em diversas regiões, somados ao cenário econômico desafiador.

A realização é fruto da parceria entre ESA/GO e a OAB-GO, por meio da Comissão Especial do Direito do Agronegócio, Comissão Especial de Recuperação de Empresas e Falências e Comissão de Direito Empresarial, juntamente com o IBDA. As inscrições podem ser feitas pelo link site da OAB Goiás ou pelo WhatsApp (62) 3238 2099.

Os valores são diferenciados:

Estudantes de Direito (Graduação) e Estagiários inscritos na OAB-GO: R$30

Advogados com até 5 anos de inscrição na OAB-GO: R$ 50

Advocacia com mais de 5 anos de inscrição na OAB-GO: R$70

Outros profissionais: R$100,00

Serviço:



Roda de conversa sobre recuperação judicial do produtor rural

Quando: 29/04

Horário: 18h

Local: Auditório ESA/GO