Número de testes positivos de covid aumentam 42% no Brasil, diz Dasa

DF mantém maior percentual de casos positivos, 51,85%. SP e RJ atingem 41,66% e 42,87% de positivos, respectivamente

Entre os dias 6 e 12 de junho, o número de testes positivos de covid-19 no país aumentaram 42,31% em 980 unidades de saúde, segundo levantamento realizado pela Dasa.

Na semana anterior, a média semanal em todas as unidades do país era de 38,04%, o que representou um aumento de 4 pontos percentuais. Se comparada com a média da semana de 23 a 29/05, quando a média foi de 34,42%, o aumento é de 8 pontos percentuais.

O Distrito Federal continua apresentando o maior percentual de casos positivos, com 51,85% de positividade na semana de 06 a 12 de junho (na semana anterior, o índice foi de 45,93%, aumento de 6 pontos percentuais). Em São Paulo, nesta última semana do levantamento, a positividade foi de 41,66%, ante os 37,87% da semana anterior. O Rio de Janeiro apresenta índices igualmente altos: 42,87% contra 37,25% da semana de 30 de maio e 05 de junho.

Na região Sul, o índice mantém tendência de queda nas duas semanas, passando de 35,45% para 31,70% de positividade para Covid-19, entretanto a região também oscilou negativamente no volume de testes (-6,7%). Na região Centro-Oeste, o índice de positividade para Covid-19 aumentou 4 pontos percentuais, passando de 35,97% para 39,54%, sempre comparando as mesmas semanas.

A média de volume de testes realizados em todas as unidades do Brasil apresentou aumento de 12,6%, comparando as semanas de 30 de maio e 05 de junho à semana de 06 a 12 de junho. A maior alta regional foi no Nordeste, com aumento no volume de testes de 42,5% e taxa de positividade de 34,30% na semana de 06 a 12 de junho.