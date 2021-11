Nubank vai destinar até R$ 225 milhões para clientes se tornarem sócios do banco

O banco vai fazer o IPO nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, listar os papéis no mercado brasileiro por meio de BDRs

Daniele Madureira

Brasília, DF

O banco digital Nubank informou nesta segunda-feira (1º) que está criando o programa NuSócios como forma de convidar seus clientes a se tornarem sócios da empresa -“sem nenhum custo”, segundo a companhia- por meio do recebimento de um BDR por pessoa.

BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts, certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil, que representam ações de companhias abertas com sede no exterior. Na semana passada, o Nubank protocolou junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à SEC (Securities and Exchange Commission) seu pedido de registro de oferta pública inicial ações (IPO, na sigla em inglês). O banco vai fazer o IPO nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, listar os papéis no mercado brasileiro por meio de BDRs.

“O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo”, diz o comunicado do Nubank.

As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses após o IPO, segundo o banco. Os critérios e mais detalhes estão disponíveis na página do NuSócios. “O IPO deverá começar após a SEC e a CVM concluírem seu processo de revisão, sujeito ao mercado e a outras condições. Estima-se que as unidades de BDR representarão um sexto de uma ação ordinária classe A de emissão do Nu, o que será definido na data do IPO”, informou o banco.

De acordo com o prospecto, a estimativa de preço por ação classe A na Nyse (bolsa de Nova York) está entre US$ 10 e US$ 11. Já os BDRs devem ser negociados entre R$ 9,35 e R$ 10,29. Ao todo, a oferta global deve movimentar US$ 3 bilhões (R$ 16,8 bilhões).

A apresentação da oferta (roadshow) para investidores brasileiros está prevista para 8 de novembro, enquanto o período de reserva de ações deve ocorrer entre 17 de novembro e 7 de dezembro. Nu Invest Corretora de Valores, que pertence ao grupo Nu Holdings, é a coordenadora da líder da oferta pública inicial de BDRs no Brasil. Também são coordenadores da oferta os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS e Safra.

No dia 13, o Nubank divulgou ter alcançado o primeiro lucro líquido em sua história, de R$ 76 milhões, no primeiro semestre de 2021.