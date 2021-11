Para Renan Calheiros, Bolsonaro foi “ignorado pelos líderes” no G20. Randolfe Rodrigues se manifestou contra agressões sofridas por jornalistas

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou, neste domingo (31), a performance do presidente Jair Bolsonaro no G20, em Roma, na Itália. Para Renan, Bolsonaro “foi passear, posar pra fotos e contar mentiras”.

Na visão do senador, Bolsonaro foi “ignorado pelos líderes”. Presidente se manteve deslocado na reunião da cúpula e não permaneceu em Roma para o último dia do evento, nesta segunda (1º).

Bolsonaro foi passear, posar pra fotos e contar mentiras em Roma. Pensava que o G20 seria palco para suas molecagens. Ignorado pelos líderes, virou piada na mídia mundial e partiu para a ignorância. Solidariedade ao jornalista agredido e repúdio a mais esse vexame internacional. — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 31, 2021

No domingo, jornalistas brasileiros foram agredidos por seguranças de Bolsonaro em Roma. Uma produtora da Rede Globo teria sido intimidada por apoiadores de Bolsonaro e uma repórter da Folha de S.Paulo empurrada por um segurança quando se encaminhou para o local onde o presidente deveria passar para chegar até o balcão da embaixada.

A Globo disse que o seu correspondente, Leonardo Monteiro, recebeu um soco no estômago e foi empurrado com violência por um segurança italiano que acompanha Bolsonaro. Os jornalistas Jamil Chade, do UOL, e Ana Estela de Souza Pinto, da Folha de S.Paulo, tentaram filmar as agressões, mas foram ameaçados.

Sobre o caso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) declarou que irá ajuizar no Ministério Público Federal (MPF) nesta segunda (1º) uma ação civil pública por dano moral coletivo por ameaça à liberdade de imprensa. “Protocolaremos também, através da Rede Sustentabilidade, uma ADPF no STF para obrigar o Palácio do Planalto a adotar todos os meios para assegurar a integridade dos jornalistas durante a cobertura de todos os atos do Presidente”, escreveu Randolfe. Para o senador, as agressões ocorridas “passaram de todos os limites”.