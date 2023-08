Novo Territory quer desafiar Compass e Corolla Cross

As entregas começam em setembro e, do SUV anterior, o novo só mantém o nome, segundo a Ford. Na China, onde é feito em parceria, com a Jiangling Motors, o carro é batizado de Equator Sport.

Em nova geração, o Territory volta ao Brasil totalmente reformulado, da plataforma à mecânica. Disponível apenas na versão de topo, Titanium, o SUV feito na China e tabelado a R$ 209.990 é o mais barato da Ford no País. Segundo a marca, a meta do novato é disputar vendas Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, que lideram o ranking de emplacamentos do segmento.

As entregas começam em setembro e, do SUV anterior, o novo só mantém o nome, segundo a Ford. Na China, onde é feito em parceria, com a Jiangling Motors, o carro é batizado de Equator Sport.

No visual, o Territory tem linhas mais imponentes e refinadas. A grade dianteira cresceu e ganhou elementos tridimensionais. Os faróis são do tipo Full-LEDs e o para-choque dá aspecto de robustez ao SUV.

Nas laterais, a carroceria está mais “musculosa”. Já as rodas de liga leve têm 19 polegadas e são diamantadas.

Com a nova plataforma, o SUV tem 4,63 metros de comprimento, 1,70 m de altura, 1,94 m de largura e 2,72 m de distância entre os eixos. É mais comprido e tem maior espaço interno que Compass (4,40 m e 2,63 m, na mesma ordem) e Corolla Cross (4,46 m e 2,64 m, respectivamente).

Atrás, as lanternas são de LEDs, estão mais estreitas e têm luzes de seta sequenciais. Além disso, há apliques prateados no para-choque e defletor de ar sobre o vigia.

A fixação da placa foi rebaixada e o porta-malas, com acionamento elétrico da tampa, tem 448 litros – são 38 l a mais que o do Compass. Com os bancos traseiros rebatidos, a área para carga passa a ser de 1.422 l.

