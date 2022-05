Novo saque extraordinário do FGTS começa nesta quarta-feira; veja quem recebe

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estará disponível para dois grupos de trabalhadores nesta semana

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estará disponível para dois grupos de trabalhadores nesta semana. A partir desta quarta-feira, 25, quem nasceu em agosto poderá retirar a quantia. No sábado, 28, é a vez dos trabalhadores nascidos em setembro.

O crédito é feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS.

As movimentações do saque extraordinário estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano. Se a poupança do trabalhador que recebeu os créditos não for movimentada até essa data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

Nascidos em janeiro receberam em 20/04

Nascidos em fevereiro receberam em 30/04

Nascidos em março receberam em 04/05

Nascidos em abril receberam em 11/05

Nascidos em maio receberam em 14/05

Nascidos em junho receberam em 18/05

Nascidos em julho receberam em 21/05

Nascidos em agosto recebem em 25/05

Nascidos em setembro recebem em 28/05

Nascidos em outubro recebem em 01/06

Nascidos em novembro recebem em 08/06

Nascidos em dezembro recebem em 15/06

Estadão Conteúdo