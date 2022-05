MPE considera regular transferência de domicílio eleitoral de Moro

A Procuradoria Regional Eleitoral divulgou parecer sobre a ação em que opina pela legalidade do domicílio do ex-juiz Sergio Moro

O Ministério Público Eleitoral (MPE) de São Paulo considerou regular a transferência do domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo, do ex-juiz Sergio Moro. A decisão é uma resposta à ação ajuizada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que pleiteavam o cancelamento da transferência do domicílio eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral divulgou um parecer sobre a ação na noite de segunda-feira (23), em que opina pela legalidade do domicílio de Sergio Moro. O documento motivou a decisão do Ministério em indeferir a ação protocolada pelo PT.

O Procurador Regional Eleitoral responsável pelo parecer, Paulo Taubemblatt, destacou que “tais elementos de prova são suficientes para comprovar o vínculo de forma satisfatória com a municipalidade para a qual pretende transferir o seu domicílio eleitoral, não tendo os argumentos trazidos pelos recorrentes o condão de obstar a transferência eleitoral já deferida.”

Sergio Moro reafirma que realizou a transferência do domicílio eleitoral como é direito de todo brasileiro. “Fico feliz pela análise técnica realizada pelo Ministério Público Eleitoral. Foi desmascarada a manobra eleitoral do PT que me teme como candidato em São Paulo”, disse.

Após o parecer, o caso está pronto para ser julgado pelo plenário do TRE/SP.