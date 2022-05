Lula diz esperar que Moro tenha o direito de defesa que ele não teve na Lava Jato

Lula disse ainda esperar que Moro possa ter um tratamento honesto por parte da imprensa, e não com a cobertura parcial

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira esperar que o ex-juiz Sergio Moro tenha o direito de defesa que ele não teve em referência ao caso em que se tornou réu pela Justiça a pedido de deputados do PT.

“Só espero que ele tenha o direito de defesa e a presunção de inocência que eu não tive com ele”, disse o petista sobre as ações em que foi condenado e preso pela Operação Lava Jato.

Lula disse ainda esperar que Moro possa ter um tratamento honesto por parte da imprensa, e não com a cobertura parcial que disse ter tido quando investigado e condenado nos casos do tríplex e do sítio.

“Espero que ele tenha um julgamento digno, decente e respeitoso. Mas acho que Moro cometeu um crime contra esse país.”

Moro virou réu em uma ação popular em que deputados federais do PT pedem que ele seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira por sua atuação à frente da Operação Lava Jato.

A ação judicial foi apresentada no dia 27 e enviada à 2ª Vara Federal Cível de Brasília. Os petistas não estipularam o valor da indenização a ser pago em caso de condenação.

Na segunda (23), o juiz federal Charles Renaud Frazão de Morais recebeu a inicial, o que significa que dará curso à ação. E determinou: “Cite-se o réu”.

O Ministério Público Federal será intimado para ter “ciência da demanda”.