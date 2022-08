MST fará intervenção no Masp durante abertura de exposição que gerou crise

Membros do movimento social cantarão música de Pedro Munhoz

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

Integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) farão uma intervenção política durante a abertura da exposição “Histórias Brasileiras”, no Masp (Museu de Arte de São Paulo), na noite desta quinta-feira (25).

Os sem-terra foram convidados a participar do ato de abertura do evento após a polêmica envolvendo um veto a fotos do núcleo “Retomadas”, que integra a mostra. Em maio deste ano, o museu barrou um conjunto de imagens do MST que constituiria o cerne do núcleo.

Após ser acusado de censura, o Masp afirmou ter recebido a relação do material com pouco menos de três meses de antecedência à abertura da mostra -então prevista para julho-, o que extrapolaria os prazos para a execução de procedimentos burocráticos. E negou que houvesse veto ao conteúdo.

Na noite desta quinta, em um evento restrito para artistas, apoiadores e personalidades, membros do MST irão entoar a música “Canção da Terra”. A faixa tem autoria de Pedro Munhoz, aliado do movimento social, e traz os versos “sou sem terra, sou guerreiro/ com a missão de semear/ a terra, terra”.

Participarão do vernissage o membro da coordenação nacional do MST Gilmar Mauro, os artistas Yhuri Cruz e Adriana Varejão e o presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal. As curadoras Sandra Benedites, que chegou a pedir demissão após o veto às fotos, e Clarissa Diniz também estarão presentes.

“Histórias Brasileiras”, que será aberta ao público na sexta-feira (26), pega carona nas comemorações do Bicentenário da Independência do país e “oferece novas narrativas visuais, mais inclusivas, diversas e plurais, sobre a história do Brasil”, segundo a instituição.