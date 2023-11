Motorista é flagrado dirigindo a 199 km/h na BR-290

Segundo a corporação, a velocidade do veículo esportivo é quase o dobro da velocidade máxima permitida para o local, que é 110 km/h

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, nesse domingo (19), um motorista dirigindo a 199 km/h na BR-290, uma das mais importantes rodovias do Rio Grande do Sul.

Segundo a corporação, a velocidade do veículo esportivo é quase o dobro da velocidade máxima permitida para o local, que é 110 km/h.

Ainda de acordo com a PRF, a infração de trânsito de transitar em velocidade acima de 50% da máxima permitida prevê a suspensão do direito de dirigir do motorista.