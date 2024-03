Morre um dos estudantes do Cefet baleados durante confronto policial no Rio

Diretório de Estudantes cobra instituição e Estado por segurança. “A vida dos jovens do Rio de Janeiro segue sendo interrompida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um dos estudantes baleados durante um confronto entre PMs e suspeitos no Maracanã, no Rio de Janeiro, morreu nesta quarta-feira (6).

O estudante Matheus Cardoso Martins Passos morreu nesta quarta-feira (6). A informação foi divulgada pelo Diretório Central dos Estudantes do Cefet “com profundo pesar e tristeza” nas redes sociais.

“Matheus era estudante do técnico subsequente de Administração, que assim como todo nós, tinha sonhos, vontade de se formar e se tornar um profissional competente. Não conseguimos mensurar a dor de toda sua família e amigos, que acompanharam sua linda trajetória”, diz um trecho do comunicado do DCE.

Diretório de Estudantes cobra instituição e Estado por segurança. “A vida dos jovens do Rio de Janeiro segue sendo interrompida. É um absurdo que o CEFET e o governo do estado não consigam garantir a nossa segurança, nos tirando o direito de ir e vir da nossa universidade”, diz o texto.

“Exigimos justiça pela vida de Matheus e de todos os outros estudantes que perderam sua vida em decorrência da violência no nosso estado. Não podemos descansar enquanto isso for uma realidade! É cada vez mais evidente que os os estudantes, em especial os negros e periféricos, estão em constante estado de insegurança”, finaliza o comunicado.

O jovem foi atingido no tórax e passou por cirurgia. Ele estava internado desde a noite de 22 de fevereiro.

O UOL busca informações sobre o estado de saúde do outro estudante. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.

A AÇÃO

Os dois alunos estavam em um bar próximo ao Cefet quando foram atingidos. Os dois eram alunos de um curso técnico em Administração, informou a Instituição.

Policiais militares perseguiam um grupo suspeito de assalto. O grupo estaria dividido em uma moto e um carro na esquina das Ruas Paula Souza e São Francisco Xavier, no Maracanã, com ”atitude suspeita”, disse a corporação.

Suspeitos começaram a atirar quando policiais se aproximaram para fazer a abordagem, segundo a PM. Durante o confronto, o grupo fugiu e deixou a moto.

Um policial também foi ferido. Uma munição o atingiu e se fixou em seu colete. Ele foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar sem gravidade.

O Cefet lamentou o episódio. ”A direção informa que está prestando apoio às vítimas e familiares no Hospital Municipal Souza Aguiar e acompanha a evolução do quadro clínico, confiante na breve recuperação de seus alunos”, diz a nota divulgada no dia do caso.

No dia seguinte em que foi baleado, Matheus passou por cirurgia. A situação era delicada, segundo informaram parentes ao Globo, já que o rapaz já havia passado por uma intervenção cirúrgica no coração no ano passado.

VEJA A NOTA DO DCE

“É com profundo pesar e tristeza que o DCE do CEFET/RJ vem por meio dessa nota comunicar a todos os estudantes e funcionários, o falecimento do aluno Matheus Cardoso Martins Passos, que foi baleado durante uma perseguição policial nos arredores da instituição, no dia 22/02, enquanto voltava da sua aula.

Matheus era estudante do técnico subsequente de Administração, que assim como todo nós, tinha sonhos, vontade de se formar e se tornar um profissional competente. Não conseguimos mensurar a dor de toda sua família e amigos, que acompanharam sua linda trajetória.

A vida dos jovens do Rio de Janeiro segue sendo interrompida. É um absurdo que o CEFET e o governo do estado não consigam garantir a nossa segurança, nos tirando o direito de ir e vir da nossa universidade. Exigimos justiça pela vida de Matheus e de todos os outros estudantes que perderam sua vida em decorrência da violência no nosso estado. Não podemos descansar enquanto isso for uma realidade! É cada vez mais evidente que os estudantes, em especial os negros e periféricos, estão em constante estado de insegurança.

O DCE está em contato com os familiares e se coloca presente para ajudar a família de Matheus no que for preciso. Juntos somos mais fortes!

MATHEUS PRESENTE!

Diretório Central dos Estudantes – DCE CEFET/RJ.”